Covid-19, De Luca: “La Campania sarà la prima d’Italia a uscire dal tunnel” (Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNuovo appuntamento con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che in diretta streaming su Facebook ha dato nuove informazioni relativamente all’emergenza Coronavirus. “Abbiamo salvato la Campania, questa è la verità – dichiara il governatore – .Non perdiamo tempo con chi ci scredita, abbiamo dimostrato di essere un modello di efficienza”. “Nulla sarà più come prima”, ha affermato De Luca. “Abbiamo registrato un tasso di decessi che è il più basso di Italia insieme a Basilicata e Sicilia, ma abbiamo pagato un prezzo anche noi. Abbiamo salvato la Campania avendo assunto decisioni in qualche caso due settimane prima del governo nazionale. Abbiamo dimostrato di essere un modello di efficienza organizzativa, se continuiamo così saremo la prima ... Leggi su anteprima24 LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Luca Zaia : “Puntare alla convivenza con Covid-19”

Covid - la Cub Sanità incalza De Luca : “Aspettiamo ancora risposte”

Test rapidi per Covid - Zinzi : “De Luca segua l’esempio di Parete” (Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNuovo appuntamento con il presidente della RegioneVincenzo Deche in diretta streaming su Facebook ha dato nuove informazioni relativamente all’emergenza Coronavirus. “Abbiamo salvato la, questa è la verità – dichiara il governatore – .Non perdiamo tempo con chi ci scredita, abbiamo dimostrato di essere un modello di efficienza”. “Nulla sarà più come”, ha affermato De. “Abbiamo registrato un tasso di decessi che è il più basso di Italia insieme a Basilicata e Sicilia, ma abbiamo pagato un prezzo anche noi. Abbiamo salvato laavendo assunto decisioni in qualche caso due settimanedel governo nazionale. Abbiamo dimostrato di essere un modello di efficienza organizzativa, se continuiamo così saremo la...

fanpage : “Saremo i primi di Italia ad uscire dal tunnel se continuiamo così”. #Covid_19 #DeLuca - luca_logi : RT @lucatelese: Ecco un’analisi che spiega bene perché Fontana non ci sta capendo nulla . #lega #covid #tpi - Modesto_De_Luca : RT @graziano_delrio: Per ripartire servono linee guida comuni per tutto il territorio perché la salute e la sicurezza dei cittadini non con… - AlbiUs1919 : RT @fanpage: “Saremo i primi di Italia ad uscire dal tunnel se continuiamo così”. #Covid_19 #DeLuca - lightmoon972 : RT @fanpage: “Saremo i primi di Italia ad uscire dal tunnel se continuiamo così”. #Covid_19 #DeLuca -