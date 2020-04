Coronavirus, Zaia: il Veneto “pronto anche prima del 4 maggio, dipende dal governo” (Di venerdì 17 aprile 2020) “La tendenza positiva si va a confermare e ci fa ben sperare per la ripartenza, e noi stiamo lavorando alacremente per questo: oggi avremo il tavolo di confronto con le parti sociali per programmare la messa in sicurezza delle imprese per l’avvio della fase 2“: lo ha affermato il presidente del Veneto, Luca Zaia nel consueto punto stampa giornaliero. “Sembra ci possa essere anche una ‘pre fase 2’ prima del 4 maggio, noi siamo pronti“. “Premesso che la decisione spetta al governo che dovrà emanare il nuovo Dpcm per l’apertura. Se dipendesse da me io aprirei tutto, con gradualità e responsabilità. Ed in ogni caso l’apertura graduale ma dovrà essere per tutti, per non creare figli e figliastri“.L'articolo Coronavirus, Zaia: il Veneto “pronto anche prima del 4 maggio, dipende dal ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Zaia annuncia : “In Veneto il lockdown non esiste più”

Bollettino Veneto - conferenza stampa/ Diretta video Zaia - dati coronavirus 17 aprile

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. 525 morti - oltre 2000 guariti - Zaia parla di una possibile cura (Di venerdì 17 aprile 2020) “La tendenza positiva si va a confermare e ci fa ben sperare per la ripartenza, e noi stiamo lavorando alacremente per questo: oggi avremo il tavolo di confronto con le parti sociali per programmare la messa in sicurezza delle imprese per l’avvio della fase 2“: lo ha affermato il presidente del, Lucanel consueto punto stampa giornaliero. “Sembra ci possa essereuna ‘pre fase 2’del 4, noi siamo pronti“. “Premesso che la decisione spetta al governo che dovrà emanare il nuovo Dpcm per l’apertura. Sesse da me io aprirei tutto, con gradualità e responsabilità. Ed in ogni caso l’apertura graduale ma dovrà essere per tutti, per non creare figli e figliastri“.L'articolo: il“prontodel 4dal ...

TgLa7 : ++ #Coronavirus, #Zaia: 4 maggio si apre, forse anche prima ++ Con presupposti sanitari, dispositivi protezione e regole - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #Zaia: 'Il 4 maggio si apre, forse anche prima'. #Fontana: 'sabato o domenica cabina di regia per ria… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Zaia: 'il 4 maggio si apre, forse anche prima'. Per la apertura anche #Sicilia, #Piemonte e… - ThornXYZ : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Zaia: il lockdown per noi in Veneto non esiste più #LucaZaia - LauraTentoni1 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Zaia: il lockdown per noi in Veneto non esiste più #LucaZaia -