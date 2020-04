Coronavirus, WWF: “Può essere l’occasione per ripensare il rapporto tra natura e aree urbane: il verde migliora la qualità della vita” (Di venerdì 17 aprile 2020) I maggiori centri urbani del nostro Paese sono inaspettatamente più verdi di quanto ci immaginiamo: il patrimonio di verde (pubblico e privato) delle 14 maggiori città metropolitane, dove vivono quasi 10 milioni di persone, ammonta complessivamente a circa 1.200 chilometri quadrati- un’estensione equivalente a 4 volte l’area urbanizzata della città di Roma inclusa nel Gran Raccordo Anulare, GRA -, e lo testimonia la ricchezza della stessa biodiversità urbana. Nello stesso tempo il nostro disordinato e diffuso sviluppo urbano mette sempre più a rischio le aree di maggior pregio naturalistico: in un buffer di un km dai siti della rete natura 2000, le aree urbanizzate hanno avuto dagli anni 50 ad oggi un incremento medio del 260% e, quindi, con una accentuazione importante della insularizzazione e frammentazione di questi habitat ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - il viaggio virtuale attraverso le bellezze dell’Italia : la Pasquetta alternativa nelle Oasi del Wwf dove la natura non si è fermata

Coronavirus - WWF : “I cittadini chiedono ai governi azioni urgenti per chiudere i mercati di fauna selvatica nel Sudest Asiatico”

Coronavirus - il Wwf : “Nonostante l’emergenza le regioni pensano alla caccia” (Di venerdì 17 aprile 2020) I maggiori centri urbani del nostro Paese sono inaspettatamente più verdi di quanto ci immaginiamo: il patrimonio di verde (pubblico e privato) delle 14 maggiori città metropolitane, dove vivono quasi 10 milioni di persone, ammonta complessivamente a circa 1.200 chilometri quadrati- un’estensione equivalente a 4 volte l’area urbanizzata della città di Roma inclusa nel Gran Raccordo Anulare, GRA -, e lo testimonia la ricchezza della stessa biodiversità urbana. Nello stesso tempo il nostro disordinato e diffuso sviluppo urbano mette sempre più a rischio ledi maggior pregiolistico: in un buffer di un km dai siti della rete2000, leurbanizzate hanno avuto dagli anni 50 ad oggi un incremento medio del 260% e, quindi, con una accentuazione importante della insularizzazione e frammentazione di questi habitat ...

repubblica : Coronavirus, petizione del Wwf per lo stop definitivo ai mercati di animali selvatici vivi o morti [aggiornamento d… - Mov5Stelle : Esiste un legame strettissimo tra le malattie che stanno terrorizzando il Pianeta e le dimensioni epocali della per… - fendente1 : RT @WWFitalia: Quello che stiamo vivendo può essere un'occasione per ripensare il rapporto fra #natura e aree urbane. 2/3 della popolazione… - Romana40 : RT @WWFitalia: Quello che stiamo vivendo può essere un'occasione per ripensare il rapporto fra #natura e aree urbane. 2/3 della popolazione… - DarcyKant : RT @WWFitalia: Quello che stiamo vivendo può essere un'occasione per ripensare il rapporto fra #natura e aree urbane. 2/3 della popolazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus WWF Coronavirus, WWF: “Può essere l’occasione per ripensare il rapporto tra natura e aree urbane: il verd ... Meteo Web Oasi Troina a capo di una task force per uno studio sul covid -19 su pazienti fragili

Un programma di ricerca su scala regionale che si pone l'obiettivo di migliorare la prevenzione e la cura dell'infezione da COVID-19 in tre diverse popolazioni vulnerabili: ovvero persone con ...

Coronavirus, Salvini: "Alan Kurdi arriva in Italia e ringrazia il sindaco di Palermo…"

come funziona l’APP per tracciare i positivi al Covid-19 16:20VIDEO | La beffa di Piero, il panettiere per beneficenza che è stato multato: "Non mi fermo" 16:20Donato ecografo al Covid hospital di ...

Un programma di ricerca su scala regionale che si pone l'obiettivo di migliorare la prevenzione e la cura dell'infezione da COVID-19 in tre diverse popolazioni vulnerabili: ovvero persone con ...come funziona l’APP per tracciare i positivi al Covid-19 16:20VIDEO | La beffa di Piero, il panettiere per beneficenza che è stato multato: "Non mi fermo" 16:20Donato ecografo al Covid hospital di ...