Coronavirus | ' We will travel again' | messaggio di speranza di Bagbnb fa giro del mondo

Roma, 17 apr. (Labitalia) - Una campagna di comunicazione globale dedicata a tutti i 'cittadini del mondo' con un messaggio di speranza e di fiducia verso il futuro: usciremo da casa e 'we will travel again', torneremo a viaggiare. L'ha promossa Bagbnb, la scaleup italiana leader mondiale del deposito bagagli (www.Bagbnb.com) lanciando una campagna di affissioni che in poco meno di 24 ore sta dilagando in tutte le principali capitali d'Europa e oltre oceano: da Parigi a New York passando per Londra, Madrid, e in Italia, tra le altre, a Milano, Roma e Bologna. La campagna, pianificata dall'agenzia Newu e realizzata anche grazie alla collaborazione dei principali concessionari di spazi pubblicitari, vuole sostenere e rilanciare l'industria del travel e ribadire l'unicità del viaggio ai tempi del Covid-19. Trenta cartelloni 'all around the world', per veicolare un ...

William e Kate | Pericolo Coronavirus anche per i Duchi di Cambridge

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus will Coronavirus, Will Smith lancia su Snapchat la serie "Will from Home" Io Donna Coronavirus: in Piemonte +693 positivi a 19.954, 78 nuovi decessi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 apr - Sono 19.954 (+693 rispetto a ieri) le persone finora risultate positive al 'Covid-19' in Piemonte, di cui 9.543 in provincia di Torino. I ricoverati ...

Coronavirus: Castelli, tavolo monitoraggio con Comuni, fondi a reali esigenze

Risorse per 3,5 miliardi in prossimo Dl (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 apr - 'Abbiamo individuato un metodo e sono contenta che abbia trovato la condivisione degli Enti Locali. Anche su ...

