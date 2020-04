Coronavirus | Viminale | ieri altri 8 400 denunciati

Viminale : #Vigilidelfuoco al #servizio di #comuni e strutture sanitarie per l'emergenza #COVID19. Oltre 3000 gli interventi t… - Viminale : Controlli #Covid19, dall'#11marzo al #15aprile verifiche su 7.782.478 persone e 3.093.175 attività commerciali. Pro… - Viminale : Speciale #coronavirus ?? Nel portale del ministero dell’Interno, notizie e approfondimenti sulla gestione dell’emer… - FF_AAediPolizia : RT @Viminale: #Coronavirus, i dati sui controlli #16aprile: ??288.317 persone ??8.353 sanzionate ??59 denunciate per false attestazioni… - MassimoChiaram7 : RT @Viminale: #Coronavirus, i dati sui controlli #16aprile: ??288.317 persone ??8.353 sanzionate ??59 denunciate per false attestazioni… -

