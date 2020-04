Coronavirus | viceministro Sileri | «Il vaccino sia obbligatorio» I medici

DanelliGiusepp3 : RT @Nyla_1234: Coronavirus, Sileri: basta bollettino ogni giorno, meglio settimanale - angelicarenzi : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, il viceministro Sileri: “Il vaccino dovrà essere obbligatorio, il Covid-19 ha fatto troppi danni” https:/… - GPergolizzi : RT @CesareSacchetti: Sileri, viceministro della Salute:' il vaccino contro il coronavirus deve essere obbligatorio.' Questo è l'obbiettivo.… - Nyla_1234 : Coronavirus, Sileri: basta bollettino ogni giorno, meglio settimanale - piras_zia : RT @francescatotolo: Il viceministro @piersileri sarà un alleato affidabile di #BillGates? #coronavirus #Covid_19 #vaccino -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus viceministro

“Con il vaccino anti-Covid sconfiggeremo questo virus. Visti i danni che ha creato il Coronavirus, non ho dubbi sul fatto che un vaccino del genere debba essere obbligatorio”. Lo ha affermato il ...Il numero dei contagiati totali dal coronavirus in Italia - compresi morti e guariti - è di 168.941 ... Visti i danni che ha creato il virus, non ho dubbi sul fatto che un vaccino del genere debba ...