Coronavirus Veneto, ultime notizie: contagi, morti e guariti del 16 aprile (Di venerdì 17 aprile 2020) Coronavirus Veneto, ultime notizie: contagi, morti e guariti del 16 aprile Dai dati comunicati nell’ormai purtroppo abituale conferenza stampa della Protezione Civile sul Coronavirus, si prende atto di un ulteriore incremento di 3.786 persone risultate positive, che porta a 168.941 il numero di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia. Sono invece 1.189 gli attuali nuovi soggetti positivi, per un totale di 106.607. Si attestano a 525 i morti (in leggero calo rispetto ai 578 del 15 aprile) e a 2.072 i guariti (in aumento rispetto ai 962 del 15 aprile) della scorsa giornata. Nel complesso sono 22.170 i deceduti, 40.164 i guariti. Sono 2936 (-143) i degenti in terapia intensiva, mentre 76.778 positivi al virus sono in isolamento domiciliare. LEGGI LE notizie SUL ... Leggi su termometropolitico Coronavirus - com'è nato il 'modello Veneto' e perché andrebbe esteso a tutta Italia

Coronavirus - Luca Zaia insiste : “In Veneto - il lockdown non esiste più”

Coronavirus in Veneto - Zaia : “In spiaggia ombrelloni distanti e mascherina al chiosco” (Di venerdì 17 aprile 2020)del 16Dai dati comunicati nell’ormai purtroppo abituale conferenza stampa della Protezione Civile sul, si prende atto di un ulteriore incremento di 3.786 persone risultate positive, che porta a 168.941 il numero di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia. Sono invece 1.189 gli attuali nuovi soggetti positivi, per un totale di 106.607. Si attestano a 525 i(in leggero calo rispetto ai 578 del 15) e a 2.072 i(in aumento rispetto ai 962 del 15) della scorsa giornata. Nel complesso sono 22.170 i deceduti, 40.164 i. Sono 2936 (-143) i degenti in terapia intensiva, mentre 76.778 positivi al virus sono in isolamento domiciliare. LEGGI LESUL ...

ilpost : Il Veneto, la regione che ha contenuto meglio il coronavirus in Italia, aveva cominciato ad attrezzarsi già a genna… - fattoquotidiano : Coronavirus, Buffagni: “Modello lombardo ha fallito, in Veneto la gestione ha agevolato. Chi dice di “riaprire il 4… - francescocosta : La regione che ha contenuto meglio l'epidemia in Italia aveva cominciato ad attrezzarsi già a gennaio, comprando il… - BELLUCCIANGELO : RT @gabrielepx: @MaiconLalega Lettura utile... - LucianoLavecchi : RT @FerdiGiugliano: 'La preparazione del Veneto al coronavirus era cominciata in realtà molto prima. Il 20 gennaio.' Il miglior reportage c… -