Coronavirus | ultimo bollettino | +355 attualmente positivi | +575 morti | +2 563 guariti

(Di venerdì 17 aprile 2020) Il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli anche oggi ha illustrato ilsulla diffusione delin Italia. Vediamo i numeri principali, che trovate comunque anche nella tabella qui sopra, con l'indicazione dell'incremento rispetto a ieri: Decessi:rispetto a ieri; totale 22.745: +2.563; totale 42.727 (è il numero più alto dall'inizio dell'emergenza) Casi; totale 106.962 (ieri l'incremento era stato di 1.189) Ricoverati con sintomi: -1.107; totale 25.786 In terapia intensiva: -124; totale 2.812 Totale persone in isolamento domiciliare: 78.364 persone Casi totali: +3.493; totale 172.434 Totale tamponi eseguiti: 1.244.108Il Professor Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore della Sanità, ha fatto delle precisazioni molto importanti:"Se ci riportiamo indietro di solo due settimane, al 3 di ...

Il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, durante l'ultimo aggiornamento del bollettino dei contagi per coronavirus, ha annunciato che le consuete conferenze stampa giornaliere delle 18 non ...Quando i poliziotti del commissariato Oreto-Stazione hanno scovato il barbiere, quest'ultimo non è stato in grado di fornire alcun legittimo titolo ... L'ennesima storia di abusivismo ai tempi del ...