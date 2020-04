Coronavirus | ultime notizie | in Italia 172 434 casi +2 | 07% e 22 745 vittime +2 | 59%

ilpost : Una breve rassegna delle variegate proposte avanzate da Matteo Salvini nelle ultime settimane: chiudere, riaprire,… - fanpage : Il virologo Di Perri: “Chi guarisce resta positivo e può essere contagioso per settimane” #17aprile - RegLombardia : #Coronavirus, ultime notizie da Palazzo Lombardia, condividete per informare il maggior numero di persone.… - TgrRaiPuglia : Bollettino Covid: 30 i guariti nelle ultime 24 ore, 8 i decessi. Sempre alto purtroppo il tasso di letalità, superi… - zazoomnews : Coronavirus l’Europarlamento dice sì ai recovery bonds - #Coronavirus #l’Europarlamento -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime

Resta alto il numero dei morti in Italia per Coronavirus, ma rallenta l’aumento dei casi attualmente positivi e diminuisce ancora il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva. Nelle ultime ...Sono 11 i decessi nella Regione Marche nelle ultime 24 ore, un numero in contrazione rispetto ai giorni scorsi. In totale sono 795 dall’inizio dell’epidemia, di cui 432 a Pesaro, 171 Ancona, Macerata ...