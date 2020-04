Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Trump: “Ora nuova fase per riaprire l’America” (Di venerdì 17 aprile 2020) Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale Coronavirus ultime notizie – La pandemia di Coronavirus ha provocato oltre 127mila morti nel mondo. Fa parte di questo triste bilancio anche lo scrittore cileno Luis Sepulveda, che si è spento ieri, giovedì 16 aprile, nell’Ospedale di Oviedo, dove era ricoverato da un mese a causa dell’infezione. Aveva 70 anni. Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito: il bilancio è pari a 640mila casi e 31mila morti (in Italia i decessi sono stati 22.170 dall’inizio dell’epidemia, in Francia 18mila). Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale, di oggi, 16 aprile 2020. Ore 07.00 – Trump: “nuova fase. Gli Usa possono riaprire domani” – Gli Stati Usa che già ... Leggi su tpi ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora coronavirus : Trump - Usa hanno superato picco (17 aprile)

Coronavirus - ultime notizie – In Italia aumentano leggermente i nuovi positivi - oltre 900 in Lombardia. Scelta l’app per il traccciamento del contagio

Coronavirus - le ultime notizie dall'Italia e dal mondo in diretta LIVE (Di venerdì 17 aprile 2020)dal: tutte le news in tempo reale– La pandemia diha provocato oltre 127mila morti nel. Fa parte di questo triste bilancio anche lo scrittore cileno Luis Sepulveda, che si è spento ieri, giovedì 16 aprile, nell’Ospedale di Oviedo, dove era ricoverato da un mese a causa dell’infezione. Aveva 70 anni. Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito: il bilancio è pari a 640mila casi e 31mila morti (in Italia i decessi sono stati 22.170 dall’inizio dell’epidemia, in Francia 18mila). Qui lesul Covid-19 in Italia. Di seguito ledalsul, aggiornate in tempo reale, di oggi, 16 aprile 2020. Ore 07.00 –: “. Gli Usa possonodomani” – Gli Stati Usa che già ...

ilpost : Una breve rassegna delle variegate proposte avanzate da Matteo Salvini nelle ultime settimane: chiudere, riaprire,… - sole24ore : Cresce il contagio da coronavirus nel milanese con 325 nuovi casi, di cui 144 in città per un totale di 14.675 (6.0… - sole24ore : In Italia 165.155 contagi (+1,64%) e 21.645 vittime (+2,74%). Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 2.667 e 578 i d… - zazoomnews : ULTIME NOTIZIE- Ultimora coronavirus: Trump Usa hanno superato picco (17 aprile) - #ULTIME #NOTIZIE- #Ultimora - news_by_gatfil : ?? Ultime news - Parole chiave Coronavirus #Coronavirus COVID19 #COVID19 Covid19 #Covid19 Trump #Trump IPhone… -