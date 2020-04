CORONAVIRUS UK | 14 576 MORTI | 108 692 CASI +847 decessi rispetto a ieri

(Di venerdì 17 aprile 2020)UK: 14.576e 108.692, 5.599 contagiati in più. Nuova task per accelerare lo sviluppo di un vaccino.

Il Coronavirus nel Regno Unito fa segnare numeri sempre più alti: dallo scoppio della pandemia sino ad oggi, sono 103.093 i casi confermati, mentre il totale dei decessi ha raggiunto quota 13.729.Nel Regno Unito 847 vittime in 24 ore. In Germania il ministro della Salute Spahn: "Pandemia ora gestibile". Negli Usa quasi 5 mila decessi in 24 ore ...