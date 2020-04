Coronavirus Trivulzio scandalo, un comitato per fare giustizia: «Volevano legare mia madre» (Di venerdì 17 aprile 2020) Il caso delle morti per Coronavirus al Trivulzio di Milano si arricchisce di testimonianze agghiaccianti: lo scandalo della più nota Rsa meneghina ha portato alla creazione di un “comitato verità e giustizia”. Sulle pagine di Repubblica è Alessandro Azzoni, il leader della ‘delegazione’, a parlare di quanto accaduto tra le mura dell’ormai nota casa di riposo. Imprenditore 45enne, Azzoni ha dato vita al “comitato verità e giustizia vittime Trivulzio” raccogliendo nel giro di poco centinaia di adesioni. Coinvolto in prima persona per via della madre, Marisa De Marzi, 76enne ricoverata nel reparto Fornari, Alessandro – insieme al comitato – vuole “lottare per tutte le centinaia di ‘condannati a morte’ dentro a quell’istituto dove sono già mancate tante persone. Anime che ... Leggi su urbanpost Inchiesta sul Pio Albergo Trivulzio : i pazienti trasferiti nell’istituto avevano sintomi del Coronavirus

Coronavirus - al Trivulzio molti ricoveri per polmonite : “Agghiacciante quadro di malasanità - morti annunciate” - indagini sui contagi

Coronavirus - morti al Pio Albergo Trivulzio : conclusa l’ispezione del ministero. L’accusa dal governo : «I contagiati non dovevano entrare» (Di venerdì 17 aprile 2020) Il caso delle morti peraldi Milano si arricchisce di testimonianze agghiaccianti: lodella più nota Rsa meneghina ha portato alla creazione di un “verità e”. Sulle pagine di Repubblica è Alessandro Azzoni, il leader della ‘delegazione’, a parlare di quanto accaduto tra le mura dell’ormai nota casa di riposo. Imprenditore 45enne, Azzoni ha dato vita al “verità evittime” raccogliendo nel giro di poco centinaia di adesioni. Coinvolto in prima persona per via della madre, Marisa De Marzi, 76enne ricoverata nel reparto Fornari, Alessandro – insieme al– vuole “lottare per tutte le centinaia di ‘condannati a morte’ dentro a quell’istituto dove sono già mancate tante persone. Anime che ...

Agenzia_Ansa : Al #Trivulzio 'agghiacciante quadro di malasanità'. Da gennaio molti ricoveri per polmoniti. Criticità anche su paz… - Agenzia_Ansa : Inchieste su Trivulzio e Rsa, Gdf in Regione Lombardia #ANSA - Corriere : I medici contro i vertici del Trivulzio: «Noi lasciati da soli» - massimoneri90 : Coronavirus al Trivulzio, atto d'accusa degli ispettori: regole di sicurezza violate - rmarcanti : RT @mazzettam: Incredibile, al Trivulzio taroccano ancora. Persino le firme dei medici in una lettera a @repubblica #legaladrona #coronavi… -