Coronavirus Toscana, ultime notizie: morti, contagiati al 16 Aprile (Di venerdì 17 aprile 2020) Coronavirus Toscana, ultime notizie: morti, contagiati al 16 Aprile Dai dati forniti dalla Regione Toscana giovedì 16 Aprile è emerso che il numero dei nuovi contagiati al Coronavirus è pari a 277, arrivando così ad un complessivo di 7.943 casi positivi, su un totale di 91.651 tamponi effettuati. Sono stati 29 invece gli ultimi decessi. I casi positivi al covid-19 sono così suddivisi:Segui Termometro Politico su Google News 2.433 contagiati a Firenze, (+71)440 a Prato (+29)536 a Pistoia, (+20)893 a Massa, (+12)1.134 a Lucca, (+61)750 a Pisa, (+17)465 a Livorno, (+50)530 ad Arezzo, (+8)384 a Siena, (+9)368 a Grosseto (+0)Sempre dai dati forniti dalla Regione si evince anche un calo dei pazienti ricoverati in terapia intensiva e un aumento delle guarigioni. Ad oggi i ricoverati per Coronavirus sono 1.153, di cui 213 in terapia intensiva: un dato ... Leggi su termometropolitico Coronavirus - troppi morti : in Toscana le Asl subentrano ai privati in 39 residenze per anziani. Ma anche la Regione è sotto accusa

Coronavirus - i casi totali in Toscana salgono a 7666 (+1 - 9%) con 556 morti e 693 guarigioni

