Coronavirus, superati i 150mila morti nel mondo. Nuovo record di vittime negli Usa. Ma Trump: “Picco superato” e propone un piano di riapertura. Wuhan corregge il bilancio totale (Di venerdì 17 aprile 2020) Ormai sono oltre 150mila i morti nel mondo provocati dall’epidemia di Sars Cov 2. E sono gli Stati Uniti a entrare nella fase più difficile e dolorosa della pandemia del Coronavirus. Gli ultimi dati pubblicati dal Wall Street Journal che analizza i numeri della Johns Hopkins University parlano di 4.591 morti in sole 24 ore. Un aumento che porta il totale delle vittime a 33.286, con 670mila casi registrati. Numeri mai visti, che quasi raddoppiano il record di vittime in un solo giorno registrato ieri sempre dagli States, che avevano chiuso la giornata di mercoledì con 2.569 vittime. Mentre in Europa i numeri iniziano lentamente a calare e nel mondo si registrano 2,1 milioni di contagi e oltre 150mila morti, gli Usa sono diventati ufficialmente il Nuovo epicentro della pandemia. L’Oms invece lancia un allarme sull’Africa dove i contagi continuano ad ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Afp : “Superati i 150.000 morti nel mondo”

Coronavirus : in Belgio superati i 5mila morti - il 50% nelle case di riposo

Il tennis è fermo a causa del coronavirus e lo resterà almeno fino a luglio ... aggiungendo: "Prima bisogna superare questa tragedia. Se poi si potesse riprendere a porte chiuse, sarei felice di farlo ...

Un tempo lontano e superato. Ma che sembra voler bussare di nuovo alla sua porta. Il coronavirus e il conseguente blocco del campionato hanno gettato scompiglio nella seconda vita sportiva di Iniesta, ...

