Coronavirus | suona il violino dal tetto dell’ospedale di Cremona | VIDEO

(Di venerdì 17 aprile 2020)ildaldell’ospedale di, scende il sole alle 18 e il suono di unsi diffonde in tutto il quartiere ospedaliero. Sono le note di Lena Yokohama che ieri si è esibita in un secondo concerto omaggio per la città di, dopo una “prima esibizione” dal Torrazzo, luogo simbolo della città. Lena è una violinista del Museo dele ieri hato daldell’ospedale Maggiore di: un omaggio al personale sanitario, ai pazienti e ai volontari di Samaritan’s Purse che gestiscono l’ospedale da campo. Questa seconda esibizione, oltre a voler ricordare le vittime die ringraziare gli uomini e le donne che da settimane sono in prima linea a combattere contro l’epidemia, ha avuto anche lo scopo di sensibilizzare rilanciando la ...