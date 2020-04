Coronavirus, su Facebook avvisi e link a fonti ufficiali per chi ha interagito con fake news su COVID-19 (Di venerdì 17 aprile 2020) Con un post sul proprio blog ufficiale, Facebook ha annunciato un ulteriore incremento della propria attività nei confronti del dilagare di fake news su Coronavirus e COVID-19 sulle proprie pagine. Dopo aver introdotto il Centro Informazioni sul COVID-19 e i popup sia su Facebook che su Instagram, aiutando così oltre 2 miliardi di persone a informarsi correttamente tramite i documenti ufficiali, e dopo aver stretto collaborazioni con società di fact cheking per la verifica delle fake news condivise, nelle prossime settimane gli utenti che avranno avuto in qualche modo a che fare con tali pagine visualizzeranno un avviso contenente anche i link alla documentazione ufficiale dell’OMS. La decisione è arrivata a seguito della constatazione che il 95% degli utenti che ha visto segnalare come false e inaffidabili le notizie che aveva condiviso o letto, non ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Facebook contro le bufale. Rimossi i contenuti pericolosi - avvisi agli utenti e fondi per il fact checking

Facebook contro le fake news : messaggi a chi interagisce con le false notizie sul coronavirus

