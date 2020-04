Coronavirus | stop alla conferenza quotidiana della Protezione civile Storia | successo e

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 aprile 2020) Negli Stati Uniti hanno una particolare definizione per indicare quel momento in cui realizziamo che sta accadendo, o è appena accaduto, qualcosa di clamoroso e epocale. Qualcosa che cambierà per sempre non solo la nostra vita, ma anche le vite di tutti gli altri. Gli americani lo chiamano Kennedy Moment, cioè Momento Kennedy, riferito ovviamente all’assassinio di Jfk a Ds. Un concetto poco usato: ha dato il titolo a un bel libro, è stato abusato nei giorni delle Torri Gemelle, adesso con l’iniziopandemia viene ripescato un po’ ovunque. Quando ci siamo accorti che ilnon era solo un fatto di cronaca estera? Quando abbiamo capito che non riguardava solo i cinesi ma avrebbe influito su tutto il mondo Occidentale? Che ci avrebbe cambiato la vita per sempre? Il dibattito è ancora aperto, soprattutto in rete. E in ...