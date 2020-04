Coronavirus, Steve McCurry elogia l’Italia: il video omaggio del fotografo (Di venerdì 17 aprile 2020) In questo drammatico periodo per il Paese, preso dalla morsa del Coronavirus, uno dei più grandi fotografi a livello mondiale, Steve McCurry, ha reso omaggio all’Italia. Una dichiarazione d’amore quella che traspare dal suo video, che raccoglie scatti suggestivi, ognuno è una parte della penisola. Un tributo che esalta l’italianità: una virtù e una fortuna. “La parte migliore dell’Italia è la sua gente”, afferma il famoso artista. Un’Italia che, come lui stesso ammette, continua a richiamarlo a sé. Una dichiarazione d’amore Un atto d’amore, un tributo che racconta frammenti dell’Italia. L’artista ha voluto esaltare le persone e i momenti di vita quotidiana: un paese dai mille borghi, dalle meravigliose campagne, colline e paesaggi pittoreschi. Un susseguirsi di ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - Steve McCurry e il commovente omaggio all’Italia : “Siete nel mio cuore”

Coronavirus - Steve McCurry omaggia l’Italia con le sue foto : “La gioia di vivere non vi ha abbandonati”

Coronavirus - in un video l'omaggio all'Italia di Steve McCurry : c'è anche la Sicilia (Di venerdì 17 aprile 2020) In questo drammatico periodo per il Paese, preso dalla morsa del, uno dei più grandi fotografi a livello mondiale,, ha resoall’Italia. Una dichiarazione d’amore quella che traspare dal suo, che raccoglie scatti suggestivi, ognuno è una parte della penisola. Un tributo che esalta l’italianità: una virtù e una fortuna. “La parte migliore dell’Italia è la sua gente”, afferma il famoso artista. Un’Italia che, come lui stesso ammette, continua a richiamarlo a sé. Una dichiarazione d’amore Un atto d’amore, un tributo che racconta frammenti dell’Italia. L’artista ha voluto esaltare le persone e i momenti di vita quotidiana: un paese dai mille borghi, dalle meravigliose campagne, colline e paesaggi pittoreschi. Un susseguirsi di ...

bluescobalto : Il commovente tributo di Steve McCurry all’Italia che combatte [VIDEO] - pietro_nurra : Soul of Italy. Da brivido il tributo di Steve Mc Curry all'Italia nella morsa del Coronavirus - ArtsLife - ToniSonia : Coronavirus, Steve McCurry omaggia l’Italia con le sue foto: “La gioia di vivere non vi ha abbandonati” Un omaggi… - luisaloffredo28 : #Coronavirus, #SteveMcCurry omaggia l'Italia con le sue foto: 'La gioia di #vivere non vi ha abbandonati' - Il Fatt… - Stefani86799069 : RT @Il_Centro: #Abruzzo #16aprile #giovedi #SteveMcCurry #Fotografia #Italia #TributoAllItalia #Coronavirus #celafaremo #PESCARA Quant'è b… -