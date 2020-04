Coronavirus spesa | come saltare la coda al supermercato con un’App

Leggi su inews24

(Di venerdì 17 aprile 2020), laalnon saràù più un problema. Con un’App il posto è assicurato senza aspettarepiù facile nonostante le restrizioni e le limitazioni. Se fino ad oggi l’incubo per molti, al di là del contagio, erano le lunghe attese in fila, qualcosa sta per cambiare. Due note catene di … L'articololaalcon un’App proviene da www.inews24.it.