Coronavirus: Sicilia, a Catania sale a 607 il numero di contagiati (Di venerdì 17 aprile 2020) Palermo, 17 apr. (Adnkronos) – Salgono a 607 i positivi nella provincia di Catania che resta sempre la provincia con il numero più alto di contagi. Ecco i numeri, provincia per provincia: Agrigento, 129 contagiati (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 114 (15, 14, 10); Catania, 607 (114, 73, 65); Enna, 304 (170, 29, 25); Messina, 377 (127, 52, 38); Palermo, 335 (71, 44, 25); Ragusa, 59 (5, 5, 5); Siracusa, 101 (58, 60, 16); Trapani, 113 (7, 17, 5).L'articolo Coronavirus: Sicilia, a Catania sale a 607 il numero di contagiati CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Sicilia - a Catania sale a 607 il numero di contagiati

Coronavirus - oggi in Sicilia nuovo record di tamponi : il 98 - 4% è negativo. Tutti i DATI città per città

