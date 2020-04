Coronavirus | sacerdote fermato da polizia evita multa | Devo fare esorcismo

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 17 aprile 2020) Gabriele Laganà Il prete, sapendo delle norme per il contenimento del, ha esibito un’autocertificazione con una bolla firmata dall’arcivescovo di Vercelli La storia accaduta nelle scorse ore in Piemonte potrebbe far sorridere gli scettici ma, in effetti, rientra nei casi previsti dai vari Dpcm per contenere l’epidemia diche si sono susseguiti in queste settimane. Nei decreti si spiega che a causa dell’emergenza sanitaria una persona può uscire dalla propria abitazione solo per casi urgenti e per motivi comprovati di lavoro. Di lavori ve ne sono tanti, anche di carattere spirituale come un. Per questo undellalocale dell’Unione Bassa Sesia è riuscito adre unasalata. Tutto è iniziato quando il prete è statodagli agenti nel ...