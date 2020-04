Coronavirus: ripartire con la Poesia (Di venerdì 17 aprile 2020) Appello di Solidarietà Poetica a Poeti e Scrittori italiani per esprimere vicinanza al personale sanitario e ai volontari della Protezione Civile. Forse, per ripartire, la Poesia ha un ruolo centrale. Già, perché secondo recenti stime, un italiano su venti scrive poesie. Solidarietà Poetica è un progetto nato in occasione della pandemia dovuta al Corona Virus (Covid-19) ed è organizzato da WikiPoesia con la collaborazione di Associazioni e Premi di Poesia di tutto il territorio nazionale. (...) - Tribuna Libera / Poesia Leggi su feedproxy.google Coronavirus - Di Maio : “Ripartire sì - ma la priorità è la vita - torneremo alla normalità quando avremo un vaccino”

Coronavirus : Gelmini a Sala - ‘stop polemiche Comune-Regione - ripartire insieme’

Coronavirus - Zaia : “Riaperture? Valutazione di Fontana legittima. Non escludo che alcune attività possano ripartire prima del 4 maggio” (Di venerdì 17 aprile 2020) Appello di Solidarietà Poetica a Poeti e Scrittori italiani per esprimere vicinanza al personale sanitario e ai volontari della Protezione Civile. Forse, per, laha un ruolo centrale. Già, perché secondo recenti stime, un italiano su venti scrive poesie. Solidarietà Poetica è un progetto nato in occasione della pandemia dovuta al Corona Virus (Covid-19) ed è organizzato da Wikicon la collaborazione di Associazioni e Premi didi tutto il territorio nazionale. (...) - Tribuna Libera /

virginiaraggi : Congratulazioni a Carlo Bonomi, presidente designato di Confindustria. Le imprese avranno ruolo strategico per far… - lucianonobili : Basta fakenews su code verso il mare, basta criminalizzazioni, elicotteri e telecamere all’inseguimento di chi cerc… - fattoquotidiano : Coronavirus, Zaia: “Riaperture? Valutazione di Fontana legittima. Non escludo che alcune attività possano ripartire… - Maria_Piera : RT @Cartabellotta: Dovremo rinunciare agli slogan fighetti, all’utilizzo compulsivo di quel verbo insopportabile, “ripartire”, perché non p… - pccpla : RT @cmdotcom: Coronavirus, la Juve è già davanti a tutti ed è pronta a ripartire -