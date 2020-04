Coronavirus | rinviato Gp Berlino Formula E | stop prolungato fino a luglio

zazoomblog : Sanremo 2021 rinviato o annullato per il Coronavirus? Vacchino svela: “Serve un’ampia riflessione” - #Sanremo… - _DrCommodore : Evangelion: 3.0 + 1.0 rinviato a causa del Coronavirus - - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #FormulaE, #coronavirus: rinviato anche l'E-Prix di Berlino. #formulaesportmediaset - Sport_Mediaset : #FormulaE, #coronavirus: rinviato anche l'E-Prix di Berlino. #formulaesportmediaset - redazionegoWEM : Rinviato di un anno l'@ExpoDubai 2020 causa #coronavirus. Su goWEM! -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus rinviato

Il Sussidiario.net

Si fa sempre più complicato il rientro in pista anche per il Campionato della Formula E: il perdurare dell’emergenza sanitaria per la pandemia da coronavirus infatti sta mettendo sempre più a rischio ...“Le misure adottate dal governo per far fronte all’emergenza economica causata dal COVID 19 risultano insufficienti e inadeguate ... così come oggi è previsto dal nostro Governo, serva solo a rinviare ...