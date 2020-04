Coronavirus | Ricciardi Oms | “È una certezza la seconda ondata in autunno Se si

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 aprile 2020) È una “” ladei contagi di. Avverrà in, ma se si riapre tutto con troppa fretta, esiste il rischio che arrivi prima dell’estate. Ne è sicuro Walter, rappresentante italiano all’Oms e consulente del ministro della Salute Roberto Speranza. Una nuova accelerazione di Sars-Cov2 è ritenuta dallo scienziato “più che un’ipotesi, una”. Fino a quando non esisterà un vaccino “ci saranno nuova ondate, o speriamo, tanti piccoli focolai epidemici che andranno contenuti”, dice in un intervista a ilcaffeonline.it. Per questo, avvisa, è “molto importante non accelerare le riaperture: in caso contrario lainvece di averla più avanti rischiamo di subirla prima dell’estate”. Le scelte “azzardate di ...