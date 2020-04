Coronavirus riaperture | elenco delle attività che potranno ripartire con la fase 2

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 17 aprile 2020) Ci sonodomande per la quale sembra non esistere risposta. E’ nato prima l’uovo o la gallina? Quanto è grande lo spazio? Quando inizierà la2? E in che modo? Sono passati quasi due mesi dall’inizio dell’emergenzae ancora non sappiamo comemo, quando inizieranno leattività. Sarà il 4 maggio? Forse. Riaprirà tutto? Non si sa. Mancano due settimane a quella data, e ancora ci sono più domande che risposte sul futuro dell’Italia. La task force guidata da Vittorio Colao, in videochiamata da diversi Paesi del mondo, ha iniziato il lavoro per la ripartenza, ma vedendo il primo documento in esame sul tavolo si creano ancora più perplessità…, la tabella al vaglio della task force E’ stato detto che gli over 70 non...