Coronavirus Regno Unito, morta infermiera incinta: i medici riescono a salvare la bambina (Di venerdì 17 aprile 2020) La vicenda arriva dal Regno Unito, dove un’infermiera di 28 anni, in stato di gravidanza, è morta dopo aver contratto il Coronavirus. Secondo le notizie rese note, Mary Agyeiwaa Agyapong è stata definita dai suoi colleghi una meravigliosa infermiera, che ha lottato lungo le corsie, contro questo temuto virus e alla fine, ne è stata sopraffatta. I medici sono subito intervenuti per salvare la bambina che aveva in grembo e sono riusciti nell’intento. Purtroppo Mary non è riuscita a superare la sua battaglia e si è spenta per sempre. Sua figlia sta bene e presto verrà sottoposta al tampone per il Coronavirus. Le condizioni di salute di questa infermiera sono peggiorate il giorno prima di Pasqua, dopo una settimana di ricovero all’interno della struttura ospedaliera dove lavorava, il Luton and Dunstable University ... Leggi su bigodino Coronavirus - New York e Regno Unito prolungano il lockdown. In Brasile si dimette il ministro della Sanità

