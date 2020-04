Coronavirus, record di morti negli Usa: 4.591 in 24 ore. Trump: «È il momento di riaprire». Wuhan rivede al rialzo il bilancio delle vittime (Di venerdì 17 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieSono 2.159.267 i casi confermati di Coronavirus a livello mondiale, stando agli ultimi dati della Johns Hopkins University. Il numero dei morti a questo punto ha raggiunto quota 145.563. Gli Stati Uniti continuano a essere il Paese più colpito con 671.425 casi, a seguire Spagna e Italia. Usa EPA/JIM LO SCALZO Un’immagine del Baltimore Convention Center nel, Maryland, UsaMai così alto dall’inizio della pandemia. Il numero di morti per Coronavirus negli Stati Uniti raggiunge il picco di 4.591 in 24 ore. Questo l’ultimo bilancio emerso da un’analisi condotta dal Wall Street Journal sui dati della John Hopkins University. Alle 20 ora locale – le 4 del mattino in Italia – i morti registrati sono stati oltre 4.500 in 24 ore. Il record ... Leggi su open.online Coronavirus - nuovo record di vittime negli Stati Uniti : sono più di 4.500 in un giorno. Ma Trump sostiene che “il picco è superato” e propone un piano di riapertura in tre fasi

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus record Coronavirus, il bilancio: record di tamponi, al minimo i ricoveri in terapia intensiva (meno di 3mila) la Repubblica Coronavirus Italia, il bollettino del 16 aprile. Più luci che ombre

Dopo la frenata del Covid-19 di ieri, torna a salire la curva dei contagi: il numero di persone che ha contratto il virus nel nostro Paese sale a 168.941, con 3.786 nuovi casi in 24 ore, molto più dei ...

Torna a calare la Lega, record per Fratelli d'Italia. Cosa dicono i sondaggi

La politica italiana sta (finalmente) iniziando a ragionare sulla cosiddetta “fase 2” dell’emergenza coronavirus, ossia sui tempi e modi della ripartenza delle ... una perdita solo in parte compensata ...

