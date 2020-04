Coronavirus | Poste italiane | lunedì 20 nel Napoletano riaprono 8 uffici

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 17 aprile 2020) A partire dal prossimo lunedì 20 aprile, torneranno pienamente operativi altri 8Postali della provincia di Napoli, il cui orario di apertura al pubblico era stato temporaneamente rimodulato in ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di contenimento del virus Covid-19 e distanziamento interpersonale. In Campania, invece, saranno 39 glinuovamente operativi., “anche nell’attuale fase di emergenza, continua a garantire a tutti i cittadini i propri servizi mettendo in atto un ampio sforzo organizzativo e logistico, reso possibile anche grazie alla preziosa collaborazione delle Istituzioni Locali.In virtù di queste riaperture, la rete capillare degliPostali su tutto il territorio provinciale torna ad essere completamente operativa e a disposizione dei cittadini”. La riapertura degliPostali della ...