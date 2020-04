RaiNews : #Coronavirus, #Putin: 'La situazione in #Russia peggiora' - tuttonapoli : Coronavirus, peggiora anche la Russia: superati 30mila contagi con picco in un giorno - infoitestero : Coronavirus, Putin: la situazione in Russia peggiora - mariagraziakim1 : RT @giulianol: Un aspetto trascurato negli sviluppi del dibattito UE sul coronavirus: la Francia peggiora, ha più morti e molti più contagi… - RitaccoAlessan1 : RT @giulianol: Un aspetto trascurato negli sviluppi del dibattito UE sul coronavirus: la Francia peggiora, ha più morti e molti più contagi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus peggiora Coronavirus peggiora in Russia, ma dov'è Putin? Money.it Coronavirus, peggiora anche la Russia: superati 30mila contagi con picco in un giorno

Anche in Russia la situazione legata alla pandemia di Coronavirus peggiora. Nelle ultime 24 ore infatti si registrano ben 4.060 casi, un record assoluto dall'inizio dell'epidamia. In totale i ...

Coronavirus, gli effetti della crisi sul lavoro: giovani e precari a rischio. Dati INPS

Quanto evidenziato dall’INPS è che l’interruzione delle attività lavorative rischia di peggiorare le situazioni di disuguaglianza, con conseguenze peggiori per le fasce deboli della popolazione.

Anche in Russia la situazione legata alla pandemia di Coronavirus peggiora. Nelle ultime 24 ore infatti si registrano ben 4.060 casi, un record assoluto dall'inizio dell'epidamia. In totale i ...Quanto evidenziato dall’INPS è che l’interruzione delle attività lavorative rischia di peggiorare le situazioni di disuguaglianza, con conseguenze peggiori per le fasce deboli della popolazione.