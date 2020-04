Coronavirus | Pd | ‘risoluzione Recovery bond fondamentale per Italia | la votino tutti’**

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 17 aprile 2020) Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “Oggi il Parlamento Europeo voterà la Risoluzione con le proposte per far fronte alla pandemia COVID-19. Si tratta di un voto di straordinaria importanza perché costituirà la posizione politica dell’organo eletto dai cittadini europei, di cui dovranno tener conto tutte le altre istituzioni Ue”. Lo scrivono in una nota congiunta Brando Benifei, capodelegazione del Pd al Parlamento Europeo, ed Emanuele Fiano, deputato e responsabile esteri del Pd. “Dopo un negoziato complicato, come Partito Democratico siamo riusciti a introdurre nel testo proposte fondamentali per i Paesi più colpiti, come l’, in particolar modo mettendo sul tavolo i, vero strumento europeo per mutualizzare le spese della ricostruzione. Purtroppo già ieri – continuano gli esponenti dem ...