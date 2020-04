Coronavirus | Pagano Lega | ‘Lombardia capro espiatorio Governo | lo dico da siciliano’ 2

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 17 aprile 2020) (Adnkronos) – Anche oggi, sottolinea, “la locomotiva della Nazione restano Milano e la Lombardia, e loda siciliano. Se le istanze della città non vengono più osservate, o addirittura vengono bloccate, il quesito che mi pongo è: c’è da parte delnazionale la volontà di aiutare il Paese e quindi il suo motore principale?”. Rispetto al 2016, “quando eravamo ancora in fase pre-Brexit, quelle istanze sono ancora attuali e oggi lo ribadiamo”. A maggior ragione ora, che “tutto il mondo parla di riaprire, perché in Italia nessuno fa nulla tranne Attilio Fontana?”. Quello che teme il deputato è che “nel tentativo di volere ‘uccidere’ un partito che dà fastidio, alla fine si rischi di uccidere tutti i dieci milioni di abitanti della Lombardia e di ...