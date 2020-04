Coronavirus | Oms | «L’Africa potrebbe diventare il nuovo epicentro» La Cina rialza di

Leggi su open.online

(Di venerdì 17 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieSono 2.159.267 i casi confermati dia livello mondiale, stando agli ultimi dati della Johns Hopkins University. Il numero dei morti a questo punto ha raggiunto quota 145.563. Gli Stati Uniti continuano a essere il Paese più colpito con 671.425 casi, a seguire Spagna e Italia. Africa EPA/NIC BOTHMA Screening per il COVID-19 a Cape Town, Sud Africa, 07 aprile 2020L’Africail prossimodella pandemia di. L’avvertimento è stato lanciato oggi, 17 aprile, dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Tra questa e la scorsa settimana si è registrato un forte aumento dei casi di contagio: a oggi, si contano quasi 1.000 decessi e oltre 18.000 contagi. Nel continente i tassi sono molto più ...