Coronavirus, oggi in Italia altri 575 morti ma abbiamo il nuovo record di tamponi e guariti: dati molto confortanti (Di venerdì 17 aprile 2020) I dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia sono oggi molto confortanti: ci sono stati altri 575 morti, 2.563 guariti e 3.493 nuovi casi su ben 65.705 tamponi effettuati, record assoluto dall’inizio della pandemia. E’ risultato positivo appena il 5,3% dei controllati, la percentuale più bassa dall’inizio di quest’incubo. oggi, inoltre, c’è stato un numero altissimo di guariti e si sono liberati oltre 1.200 posti letto degli ospedali. La situazione, quindi, è estremamente confortante. Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di: 172.434 contagiati 22.745 morti 42.727 guariti Le persone attualmente ammalate, sono 106.962, così suddivise: 25.786 ricoverate in ospedale (24%) 2.812 ricoverate in terapia intensiva (3%) 78.364 in isolamento domiciliare (73%) Eloquente il grafico con ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus in Italia - il bollettino della Protezione civile di oggi - venerdì 17 aprile

Bollettino di oggi 17 aprile coronavirus : 3493 nuovi contagi - 2563 guariti in Italia

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. I guariti oggi sono 2563 (Di venerdì 17 aprile 2020) I dati sull’epidemia diinsonomolto confortanti: ci sono stati575, 2.563 guariti e 3.493 nuovi casi su ben 65.705effettuati,assoluto dall’inizio della pandemia. E’ risultato positivo appena il 5,3% dei controllati, la percentuale più bassa dall’inizio di quest’incubo., inoltre, c’è stato un numero altissimo di guariti e si sono liberati oltre 1.200 posti letto degli ospedali. La situazione, quindi, è estremamente confortante. Il bilancio complessivo dell’è adesso di: 172.434 contagiati 22.74542.727 guariti Le persone attualmente ammalate, sono 106.962, così suddivise: 25.786 ricoverate in ospedale (24%) 2.812 ricoverate in terapia intensiva (3%) 78.364 in isolamento domiciliare (73%) Eloquente il grafico con ...

AzzolinaLucia : A giorni il Governo prenderà una decisione, ma a mio avviso riaprire ora le scuole mentre il Paese conta oltre 500… - _Carabinieri_ : “Vola solo chi osa farlo”. Nelle parole del maestro #LuisSepulveda, scomparso oggi a causa del #coronavirus, uno sq… - VincenzoDeLuca : COVID-19, INIZIA LA DISTRIBUZIONE DELLE MASCHERINE ALLE FARMACIE ?? #CORONAVIRUS: comincia da oggi la distribuzione… - Veronica_Maz : RT @SkyTG24: La violinista #LenaYokoyama ha suonato sul tetto dell'Ospedale Maggiore di #Cremona in onore del personale sanitario e dei vol… - ThedyStefano : RT @RadioSavana: Napoli oggi (Porta Capuana). Decine di #risorseINPS clandestini africani in giro come se nulla fosse. Ad un certo punto in… -