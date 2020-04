Coronavirus | nello Stato di New York scatta l’obbligo di indossare la mascherina

borghi_claudio : Perché nello spot di canale5 contro le fake news c'è indicato come fake lo sbarco di migranti con coronavirus? - vitaindiretta : [news] #LauraPausini e l’appello al Governo per chi lavora nello spettacolo - - stanzaselvaggia : È nato un nuovo mostro nello stretto di Messina. Altro che Scilla e Cariddi. Un mostro di sicuro meno affascinante,… - fabiof : RT @GabrieleMeoni: In #Germania nelle ultime 24 ore 3.380 casi positivi al #COVID19. Situazione definita ormai 'sotto controllo' dal govern… - zoiaa : Ho visto più impasti di pane e pizza nello scorso mese che tette in tutta la vita.. #17aprile #coronavirus #tette -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nello "Coronavirus, l'aria condizionata può diffonderlo" Corriere dello Sport Il Covid-19 non ferma i cantieri

Nel corso della settimana, si è registrato un sensibile progresso nello stato di avanzamento di numerosi cantieri aperti dall’assessorato ai Lavori Pubblici. In particolare, si è conclusa l’operazione ...

Covid-19, salta anche la processione del Cristo Risorto

facciamo nostro questo annuncio di speranza e affidiamo al Cristo Risorto le nostre preghiere in suffragio di coloro che hanno raggiunto la Pasqua del Signore, agli anziani, agli operatori sanitari e ...

Nel corso della settimana, si è registrato un sensibile progresso nello stato di avanzamento di numerosi cantieri aperti dall’assessorato ai Lavori Pubblici. In particolare, si è conclusa l’operazione ...facciamo nostro questo annuncio di speranza e affidiamo al Cristo Risorto le nostre preghiere in suffragio di coloro che hanno raggiunto la Pasqua del Signore, agli anziani, agli operatori sanitari e ...