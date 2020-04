Coronavirus | nello Stato di New York scatta l’obbligo delle mascherine Oms | «L’Africa

Leggi su open.online

(Di venerdì 17 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieSono 2.159.267 i casi confermati dia livello mondiale, stando agli ultimi dati della Johns Hopkins University. Il numero dei morti a questo punto ha raggiunto quota 145.563. Gli Stati Uniti continuano a essere il Paese più colpito con 671.425 casi, a seguire Spagna e Italia. Regno Unito EPA/WILL OLIVER Una donna con la mascherina a Londra, 16 aprile 2020Sono 847 i decessi perregistrati nelle ultime 24 ore negli ospedali del Regno Unito. Un aumento rispetto al già importante numero di ieri, 16 aprile, quando si erano contati 861 decessi. A dare la notizia è il dicastero della Sanità, che ha dichiarato come il totalevittime nel Paese salga ora a 14.576. Va inoltre sottolineato che i dati non comprendono le persone infettate e ...