Coronavirus: nel Regno Unito il governo sconsiglia di prenotare le vacanze (Di venerdì 17 aprile 2020) Le autorità sanitarie britanniche hanno registrato altri 847 decessi negli ospedali legati al Coronavirus, portando il totale nel Paese a 14.576 morti (dato è aggiornato alle 17 di ieri). In totale i contagiati sono 108.692. Downing Street ha precisato oggi che le linee guida del governo di Londra e gli avvisi del ministero degli Esteri “non permettono di andare in vacanza“: il portavoce del governo ha precisato che non è consentito viaggiare per motivi di vacanza all’interno del Regno Unito mentre il ministero degli Esteri ha precisato che si può uscire dal Paese solo per motivi urgenti di lavoro. Il segretario ai Trasporti ha invitato la popolazione a non prenotare le vacanze estive.L'articolo Coronavirus: nel Regno Unito il governo sconsiglia di prenotare le vacanze Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Zone rosse nel piano per fase 2/ Iss : “Funzionano contro diffusione coronavirus”

Coronavirus - De Luca : la Campania “la prima regione d’Italia a uscire dal tunnel”

Coronavirus - niente turisti nella savana sudafricana : i leoni fanno siesta in strada (Di venerdì 17 aprile 2020) Le autorità sanitarie britanniche hanno registrato altri 847 decessi negli ospedali legati al, portando il totale nel Paese a 14.576 morti (dato è aggiornato alle 17 di ieri). In totale i contagiati sono 108.692. Downing Street ha precisato oggi che le linee guida deldi Londra e gli avvisi del ministero degli Esteri “non permettono di andare in vacanza“: il portavoce delha precisato che non è consentito viaggiare per motivi di vacanza all’interno delmentre il ministero degli Esteri ha precisato che si può uscire dal Paese solo per motivi urgenti di lavoro. Il segretario ai Trasporti ha invitato la popolazione a nonleestive.L'articolo: nelildileMeteo Web.

comunevenezia : ?? #Coronavirus #Solidarieta ?? Ponte di #Rialto illuminato dal tricolore ???? ?? Uno dei simboli di #Venezia nel mond… - angelomangiante : #Djokovic aveva già donato un milione di euro poche settimane fa alla sua Serbia. Stavolta l'ingente donazione è p… - MinisteroSalute : ?? Oltre 2 milioni i casi Covid-19 nel mondo ???? Più di 1 milione i casi registrati in Europa Leggi i dati aggiornat… - imcapitalnyc : RT @CoachTrading19: Moderna $MRNA, Co-Diagnostics $CODX, Abbot Laboratories $ABT e Gilead Science $GILD sono le vincitrici di questa crisi.… - sergimagugliani : RT @cristinamucciol: Coronavirus nel mondo, Wuhan rifà i conti: 50% di morti in più. Ops! Scusate, c'erano 1300 morti in più. 1300. https… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo, Wuhan rifà i conti: 50% di morti in più. Negli Usa oltre 4.500 vittime in 24 ore la Repubblica Coronavirus, la Regione vuole misure più leggere in Sicilia al più presto: atteso il parere del comitato scientifico

Il comitato tecnico-scientifico per l'emergenza coronavirus in Sicilia è riunito in seduta permanente dalle 18 di ieri dopo un confronto con i vertici dell'assessorato alla Salute. L'obiettivo è ...

Mezzi pubblici, come ci si sposterà dopo l’emergenza Coronavirus

Milioni di persone non potranno più muoversi tutte insieme. Le parole di Paola De Micheli Il ministro dei Trasporti Paola De Micheli ha infatti spiegato che l’idea è quella di potenziare i mezzi di ...

Il comitato tecnico-scientifico per l'emergenza coronavirus in Sicilia è riunito in seduta permanente dalle 18 di ieri dopo un confronto con i vertici dell'assessorato alla Salute. L'obiettivo è ...Milioni di persone non potranno più muoversi tutte insieme. Le parole di Paola De Micheli Il ministro dei Trasporti Paola De Micheli ha infatti spiegato che l’idea è quella di potenziare i mezzi di ...