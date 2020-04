Coronavirus nel Casertano: aumentano i guariti, nessun contagio (Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – nessun nuovo caso positivo al Coronavirus in Terra di Lavoro. Risulta dai dati diramati dall’autorità sanitaria che fanno registrare un aumento del numero di guariti (+2 rispetto a ieri) e nessun nuovo contagio. I positivi attuali, quindi, scendono da 242 a 240. Stabile anche il numero delle persone in quarantena obbligatoria, 353, mentre aumentano di tre rispetto a giovedì quelli in autoisolamento (2585). I tamponi processati sono stati 6014, cioè 186 in più rispetto ai 5828 del giorno precedente. La situazione più critica rimane quella di Aversa, dove su 30 contagiati totali sono 21 quelli attualmente positivi, con 3 decessi e 6 guariti. Anche Marcianise e Santa Maria Capua Vetere tra le città più a rischio: qui i decessi sono stati 5 per comune mentre i positivi attuali sono ... Leggi su anteprima24 Coronavirus : muore bambino di 4 anni - vittima più giovane nel mondo

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Nel Lazio vaccino anti-influenzale obbligatorio per gli over 65

