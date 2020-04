Coronavirus, negli ospedali di Pavia e Mantova si sperimenta la plasmaterapia (Di venerdì 17 aprile 2020) Sono tante le sperimentazioni al via in queste settimane per il trattamento del Coronavirus. Dal vaccino ai farmaci, in tutto il mondo si cercano soluzioni per curare i malati e facilitare il ritorno alla normalità. Una delle strade percorse è quella della cosiddetta plasmaterapia, una tecnica che consiste nell’utilizzare il plasma ricco di anticorpi delle persone già guarite dal virus, per infonderlo nei pazienti affetti da Covid-19. In Italia sono partite sperimentazioni che vedono coinvolte varie strutture ospedaliere, come quelle di Pavia e Mantova. Il plasma per curare gli ammalati “Abbiamo raccolto sacche di sangue e potuto trattare 5 malati Covid a Pavia e 4 a Mantova, ospedale con cui condividiamo il protocollo e che ci ha chiesto un aiuto – aveva spiegato qualche giorno fa il dottor Cesare Perotti, direttore del servizio ... Leggi su thesocialpost Coronavirus nel mondo : record vittime negli Usa in 24 ore - Wuhan “rivede” bilancio

