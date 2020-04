Coronavirus: Musumeci, ‘presto ordinanza che consente di allentare le maglie’ (Di venerdì 17 aprile 2020) Palermo, 17 apr. (Adnkronos) – “Presto adotterò una nuova ordinanza che consentirà di allentare un po’ le maglie”. Lo ha annunciato il governatore siciliano Nello Musumeci a TgCom24. “Questo è il momento più difficile – dice – bisogna conciliare l’esigenza di riaprire e dare un segnale di fiducia ma dall’altra parte avere la prudenza di non vanificare tutto quello che è stato fatto fino ad oggi. I nostri numeri confermano la bontà della linea di rigore mantenuta ma adesso non dobbiamo fare passare il messaggio ‘tutti liberi’.L'articolo Coronavirus: Musumeci, ‘presto ordinanza che consente di allentare le maglie’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Musumeci - ‘nel governo qualcuno ha basso profilo istituzionale’

Coronavirus : Musumeci - ‘partiremo con stagione turistica in ritardo’

Coronavirus : Musumeci - 'partiremo con stagione turistica in ritardo' (Di venerdì 17 aprile 2020) Palermo, 17 apr. (Adnkronos) – “Presto adotterò una nuovache consentirà diun po’ le maglie”. Lo ha annunciato il governatore siciliano Nelloa TgCom24. “Questo è il momento più difficile – dice – bisogna conciliare l’esigenza di riaprire e dare un segnale di fiducia ma dall’altra parte avere la prudenza di non vanificare tutto quello che è stato fatto fino ad oggi. I nostri numeri confermano la bontà della linea di rigore mantenuta ma adesso non dobbiamo fare passare il messaggio ‘tutti liberi’.L'articolo, ‘prestochedile maglie’ CalcioWeb.

repubblica : Coronavirus, gli esperti a Musumeci: 'In Sicilia ok a corsa e parchi giochi' - TgrSicilia : Coronavirus Sicilia, Le proposte della regione per la fase due. Riunito il comitato scientifico, l'intenzione della… - zazoomnews : Coronavirus: Musumeci partiremo con stagione turistica in ritardo - #Coronavirus: #Musumeci #partiremo - e_terranova : @Musumeci_Staff: “Presto un’ordinanza per allentare un po’ le maglie in #Sicilia” #coronavirus - Noovyis : (Coronavirus: Musumeci, 'partiremo con stagione turistica in ritardo') Playhitmusic - -