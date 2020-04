Coronavirus: Musumeci, ‘nel governo qualcuno ha basso profilo istituzionale’ (Di venerdì 17 aprile 2020) Palermo, 17 apr. (Adnkronos) – “Ho avuto momenti di frizione con il governo centrale, è inutile nasconderlo. Soprattutto sulla misura di sorveglianza dello Stretto di Messina, non manca qualcuno che ha un basso profilo istituzionale e guarda con diffidenza alle regioni governate dal centrodestra”. E’ la denuncia del governatore siciliano Nello Musumeci a TgCom24. “Voglio augurarmi che di fronte alla tragedia del Coronavirus si sappia essere presenti alle proprie responsabilità”, conclude. L'articolo Coronavirus: Musumeci, ‘nel governo qualcuno ha basso profilo istituzionale’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Musumeci - ‘partiremo con stagione turistica in ritardo’

