Coronavirus: muore bambino di 4 anni, vittima più giovane nel mondo (Di venerdì 17 aprile 2020) muore in El Salvador, a causa del contagio da Coronavirus, un bambino di soli 4 anni. Si tratta della vittima più giovane del Paese e del mondo. Dati i numeri che la pandemia continua a macinare, il parlamento ha deciso di estendere l’emergenza nazionale per altri 15 giorni. Le terribili conseguenze della pandemia di Coronavirus … L'articolo Coronavirus: muore bambino di 4 anni, vittima più giovane nel mondo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Ricoverata con sintomi da coronavirus - muore poco dopo ma era stata picchiata : arrestato il compagno

Mamma muore di Coronavirus ma prima riesce a partorire una bambina

Muore un’infermiera a 33 anni per coronavirus - il marito denuncia : “Non le hanno dato una mascherina per lavorare” - lascia un bimbo di 4 anni (Di venerdì 17 aprile 2020)in El Salvador, a causa del contagio da, undi soli 4. Si tratta dellapiùdel Paese e del. Dati i numeri che la pandemia continua a macinare, il parlamento ha deciso di estendere l’emergenza nazionale per altri 15 giorni. Le terribili conseguenze della pandemia di… L'articolodi 4piùnelproviene da www.meteoweek.com.

Corriere : Mary, infermiera incinta muore di Covid I medici riescono a salvare la sua bambina - LaStampa : Gran Bretagna, infermiera incinta muore di coronavirus. I medici fanno nascere la bimba: “Un piccolo raggio di luce… - RaiNews : 'Dare i nomi alla gente che muore e raccontare le loro storie è un'opera di carità molto grande per la quale vi rin… - roberto_duria : Non è vera pandemia, ma non è nemmeno un coronavirus normale. E' stato ingegnerizzato, con la capacità di diffonder… - rep_milano : Coronavirus in Lombardia, muore a 32 anni: era incinta del secondo figlio [aggiornamento delle 15:36] -