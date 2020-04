Coronavirus, muore a 32 anni in provincia di Bergamo: era incinta del secondo figlio (Di venerdì 17 aprile 2020) muore a 32 anni uccisa dal Coronavirus: era incinta del secondo figlio Non ce l’ha fatta Yaye Mai Diouf, originaria del Senegal ma da diversi anni residente a Pontida, che il 15 aprile avrebbe compiuto 32 anni e festeggiato il suo quarto anniversario di matrimonio. Una doppia gioia stroncata, nonostante la giovane età, dal Coronavirus. Si tratta della più giovane vittima causata dal Covid-19 nella Bergamasca, uno dei territori più colpiti dal virus. Yaye, inoltre, era incinta del suo secondo figlio. La giovane donna è morta nella notte tra il 21 e il 22 marzo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era giunta poco prima. A raccontare la sua tragica storia è stato il fratello della vittima, Omar: sembra che Yaye accusasse tosse e febbre da una settimana, poi le sue condizioni di salute sono rapidamente ... Leggi su tpi Kamylle - studentessa di 17 anni - muore per Coronavirus : era stata trattata con clorochina

