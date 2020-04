Coronavirus, morte del sindaco Sommese: il cordoglio del Presidente del Consiglio Regionale (Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Esprimo profondo cordoglio, mio personale e dell’intero Consiglio Regionale della Campania, per la morte di Carmine Sommese, già consigliere regionale della Campania e sindaco di Saviano, uomo, amministratore e medico primario di grande valore”. E’ quanto afferma la Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Rosa D’Amelio. “La notizia della sua morte, avvenuta, oggi, nell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati, mi lascia sgomenta perché il collega Carmine Sommese ha dedicato tutta la sua vita alla Campania, ha profuso ogni energia, come politico, come amministratore e come medico al servizio della nostra comunità ed è stato sulla prima linea dell’ospedale ‘Santa Maria della ... Leggi su anteprima24 Frattamaggiore : allerta Coronavirus all’ospedale dopo la morte di una 82enne

