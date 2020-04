Coronavirus, Ministro Boccia: “Quello che succederà dal 4 maggio dipende dai dati epidemiologici” (Di venerdì 17 aprile 2020) “Il fai da te rischia di essere una pratica irresponsabile, un delitto al paese, che può vanificare i sacrifici di tutti gli italiani“, ha affermato il Ministro Francesco Boccia, in un’intervista a La Stampa, invitando al coordinamento degli sforzi per affrontare l’emergenza Coronavirus. “Quello che succederà dal 4 maggio dipenderà dai dati epidemiologici di questi giorni. Le regioni devono farsi accompagnare condividendo le scelte della cabina di regia nazionale“.L'articolo Coronavirus, Ministro Boccia: “Quello che succederà dal 4 maggio dipende dai dati epidemiologici” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Ministro Azzolina : “Tra pochi giorni la decisione sulle scuole chiuse”

Coronavirus - New York e Regno Unito prolungano il lockdown. In Brasile si dimette il ministro della Sanità

