Coronavirus: Milano, in hotel Michelangelo 150 pazienti Covid ricoverati (Di venerdì 17 aprile 2020) Milano, 17 apr. (Adnkronos) - Sono 150 le persone ospitate all'hotel Michelangelo, in piazza Luigi di Savoia, a fianco della Stazione Centrale a Milano, che il Comune ha trasformato nella prima struttura privata di accoglienza destinata a ospitare persone in quarantena da Coronavirus. L'iniziativa è stata realizzata con la collaborazione della proprietà dell'immobile, delle autorità sanitarie e della prefettura. Il Comune ha chiesto alla Onlus Medici Volontari Italiani di assicurare la sorveglianza medica dei ricoverati per monitorare il decorso della quarantena e certificare la guarigione. In questo momento sono presenti dodici medici di Mvi, impegnati in due turni giornalieri. "Ci occupiamo di pazienti non facili", dice Faustino Boioli, presidente di Medici Volontari Italiani. "Si tratta in gran parte di pazienti dimessi dagli ospedali e in parte ancora positivi, ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - crolla il turismo : Milano segna un -95% a marzo

