Coronavirus: Meloni, ‘M5S voti in Italia come a Parlamento europeo e Mes non passerà’ (Di venerdì 17 aprile 2020) Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “E’ evidente la ragione per la quale il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non abbia voluto che il Parlamento Italiano votasse sulla vicenda del Fondo Salvastati, del Mes, prima del prossimo Consiglio europeo che dovrà definitivamente decidere il da farsi. Conte non ha voluto che si votasse perchè si è votato al Parlamento europeo ed è accaduto quello che accadrebbe anche nel Parlamento Italiano: la maggioranza che sostiene Giuseppe Conte si è frantumata. Il Movimento 5 stelle ha votato contro l’ultilizzo del Fondo Salvastati, il Partito democratico, alleato del Movimento 5 stelle, da sempre tra i più grandi sostenitori del Fondo Salvastati, ha votato a favore del suo utilizzo”. Lo sottolinea Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, in un video su ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Meloni - ‘contano istanze di chi in trincea lavoro non fumose task force’ (2)

Coronavirus : Meloni - ‘contano istanze di chi è in trincea lavoro non fumose task force’

**Coronavirus : Meloni - ‘dopo scuse Von der Leyen seguano fatti concreti’** (Di venerdì 17 aprile 2020) Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “E’ evidente la ragione per la quale il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non abbia voluto che ilno votasse sulla vicenda del Fondo Salvastati, del Mes, prima del prossimo Consiglioche dovrà definitivamente decidere il da farsi. Conte non ha voluto che si votasse perchè si è votato aled è accaduto quello che accadrebbe anche nelno: la maggioranza che sostiene Giuseppe Conte si è frantumata. Il Movimento 5 stelle ha votato contro l’ultilizzo del Fondo Salvastati, il Partito democratico, alleato del Movimento 5 stelle, da sempre tra i più grandi sostenitori del Fondo Salvastati, ha votato a favore del suo utilizzo”. Lo sottolinea Giorgia, presidente di Fratelli d’, in un video su ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Mes? Salvini e Meloni ripetono falsità in modo irresponsabile. Le menzogne ci indeboliscono ne… - Agenzia_Ansa : Conte: 'Salvini e Meloni mentono sull'attivazione del Mes. Fondo istituito nel 2012. Noi non lavoriamo con favore d… - fattoquotidiano : Coronavirus, Gualtieri dopo Eurogruppo: “Ieri ottimo primo tempo, ora vincere la partita. Da Salvini e Meloni accus… - stefycascu : ????Come mai i droni non sono stati mai usati per i migranti che spacciano e stuprano????? #Lega #Meloni #Salvini… - TV7Benevento : Coronavirus: Meloni, 'M5S voti in Italia come a Parlamento europeo e Mes non passerà'... -