Coronavirus | mascherine gratis in Toscana nelle farmacie e nei supermercati Da lunedì 20

(Di venerdì 17 aprile 2020) Lein distribuzione saranno quelle in tessuto non tessuto, prodotte ingrazie al neonato distretto delle protezioni capace di garantire una produzione da 1 milione di pezzi ogni giorno, e quelle chirurgiche standard acquistate da Estarultime settimane, 500 mila al giorno. A regime, la disponibilità quotidiana sarà di 1,5 milioni di

VincenzoDeLuca : COVID-19, INIZIA LA DISTRIBUZIONE DELLE MASCHERINE ALLE FARMACIE ?? #CORONAVIRUS: comincia da oggi la distribuzione… - francescocosta : Anthony Fauci sulla questione mascherine (quelle serie, quelle meno serie e quelle fatte in casa).… - fattoquotidiano : Coronavirus, importavano mascherine dalla Cina per “servizi essenziali” ma le vendevano: 4 denunciati e 400mila dis… - mttnt88 : RT @iltirreno: La campagna di distribuzione delle mascherine della Regione #Toscana: consegnando la tessera sanitaria sarà possibile ritira… - BughiTamtam : RT @PatriziaRametta: Mascherine fantasma: la grande fuga di @nzingaretti Carmelo #Tulumello e l’intera maggioranza di centrosinistra scappa… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus mascherine

News Mondo

i dati in miglioramento sui nuovi casi di Coronavirus e la riduzione della pressione sulle terapie intensive, ma bisognerà essere attrezzati su più fronti, quello dei test sierologici e dei tamponi, ...A Bologna, è in una sala operatoria sterile del Policlinico Sant'Orsola che un team dell'Università di Bologna composto da medici e altri scienziati come ingegneri chimici e microbiologi testano e ...