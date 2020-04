Coronavirus, mascherine cinesi difettose a Bolzano: sequestri in 7 ospedali altoatesini, indagato il direttore dell’Asl che non le ritirò (Di venerdì 17 aprile 2020) È finita in Procura la vicenda della partita di mascherine cinesi acquistate dalla Provincia di Bolzano che non aderiscono perfettamente al viso e che sono state utilizzate nelle strutture dell’Azienda Sanitaria locale. I carabinieri si sono presentati nei sette ospedali altoatesini per sequestrare la merce che era stata importata dalla società Oberalp. Contestualmente è stato notificato il decreto di sequestro al direttore generale dell’Asl, Florian Zerzer. Il dirigente è indagato per violazione del decreto legislativo del 24 febbraio 1997 che regolamenta l’utilizzo dei dispositivi medici. L’articolo 10 prescrive che i dirigenti sanitari hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente al ministero della Sanità “qualsiasi alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni di un dispositivo o inadeguatezza nelle ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - De Luca : Mascherine obbligatorie dal 3 maggio. Le daremo gratis a tutte le famiglie campane

Coronavirus - nello Stato di New York scatta l’obbligo delle mascherine. Oms : «L’Africa potrebbe diventare il nuovo epicentro»

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus mascherine Fase 2, tutti con le mascherine: ma quali usare? News Mondo Covid-19, durante l'emergenza 45 nuovi volontari per la Misericordia di Empoli

Tra i servizi che sono stati svolti dai nuovi volontari, la consegna casa per casa delle mascherine fornite dalla Regione Toscana ... Purtroppo il momento è difficile anche per noi, causa emergenza ...

Coronavirus, in un video le gocce di saliva che si emettono parlando

Lo stesso esperimento, fatto con un panno inumidito davanti alla bocca, ha praticamente azzerato la pioggia luminosa di saliva, dimostrando l’utilità di coprirsi la bocca anche con una semplice ...

