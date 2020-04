Coronavirus, manifestanti in piazza in Michigan per dire basta al lockdown (Di venerdì 17 aprile 2020) “È ora di riprendersi la libertà“, ha twittato la conduttrice statunitense Laura Ingraham, sulla scia delle proteste di piazza di Lansing, capitale del Michigan. In centinaia sono scesi per le strade, chi in macchina e chi, i più impavidi (o incoscienti?), a piedi, per protestare contro il lockdown imposto fino al 30 aprile da Gretchen Whitmer, governatrice democratica dello Stato. Qualche manifestante si è presentato davanti al Congresso locale perfino armato di fucile. “Mettetela dentro” è stato lo slogan diretto alla Whitmer, politica emergente e nome preso in considerazione da Biden per la vicepresidenza. Martedì la governatrice era stata denunciata da quattro cittadini per aver violato il primo e il quarto emendamento della Costituzione, in cui vengono garantiti il diritto di libertà di parola e di riunirsi ... Leggi su italiasera Coronavirus - migliaia di manifestanti protestano con le armi contro il lockdown in Michigan

