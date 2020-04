Coronavirus | mai così pochi nuovi casi Oltre 2 500 guariti in un giorno

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 17 aprile 2020) Giorgia Baroncini Il bollettino sull'emergenza: si conferma il calo di ricoverati e terapie intensive. Il numero dei decessi è ancora alto: 575 in 24 ore. 355positivi Continua il calo della pressione sugli ospedali. Ad oggi, in terapia intensiva si contano 2.812 pazienti, 124 meno di ieri. Diminuisce anche il dato sui ricoverati con sintomi che hanno raggiunto quota 25.786 persone (-1.107). La maggior parte delle persone positive alè in isolamento domiciliare: sono 78.364, il 73% del totale. Continuano ad aumentare i: oggi si registrano altre 2.563 unità che fanno salire il totale a 42.727 (ieri +2.072). Ad oggi, ci sono 106.962 positivi nel Paese con un aumento di 355 unità (ieri si erano registrati 1.189). Dall'inizio della diffusione del virus cinese in Italia, il numero complessivo dei ...